Un député libéral en visite en Abitibi-Témiscamingue

Le porte-parole du Parti libéral du Québec en matière d'économie, Marc Tanguay, termine sous peu une tournée en Abitibi-Témiscamingue.

Il a profité des derniers jours pour rencontre des leaders socioéconomiques.

Comme on est en année électorale, le parti de Dominique Anglade est en mode séduction, mais aussi en écoute.

Marc Tanguay a été questionné sur ce que son parti peut faire pour atténuer les trois grandes pénuries qu'on connaît en Abitibi-Témiscamingue, soit le logement, les garderies et surtout l'emploi :

«Il faut permettre le retour sur le marché du travail des travailleurs expérimentés. On parle aussi de formation plus adéquate de certains métiers plus manuels, comme les électriciens et les plombiers. Évidemment, il y a aussi l'immigration. On se fait damer le pion par l'Ontario. Là-bas, c'est trois à cinq semaines pour avoir ses papiers alors qu'au Québec, c'est trois à cinq ans, ça ne marche pas là.»

- Marc Tanguay