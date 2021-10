Un déséquilibre en emploi jusqu'en 2029?

La situation difficile qu'on connaît sur le marché du travail en région ne va pas se régler demain matin.

Selon l'Observatoire de l'Abitibi-Témiscamingue, il faudra attendre encore plusieurs années avant de voir un équilibre, à moins d'un revirement.

Notre indice de remplacement est passablement plus bas en Abitibi-Témiscamingue qu'en moyenne en province.

Ça veut dire qu'il y a moins de personnes de 20 à 29 ans pour 100 personnes de 55 à 64 ans.

Dans le scénario actuel, pour retrouver du 1 pour 1, il faudra attendre à 2029 pour Rouyn-Noranda, à 2031 pour Val-d'Or et à 2032 pour le reste de la région.

L'Enquête sur les postes vacants montre qu'il y a 2 500 postes libres aujourd'hui. Pourtant, pour ses postes, le salaire offert ici est parmi les meilleurs au Québec, à 21.10$ l'heure en moyenne.

D'ici 2023, 62 professions seront en déficit de main-d'oeuvre.

Les pistes de solutions potentielles sont nombreuses, mais devront être toutes mises à contribution pour y arriver.

«Il faut promouvoir la région et accentuer l'accès au logement, aux services de garde et les services de proximité. Il va falloir donner un coup de barre important en immigration. Les employeurs devront penser aux conditions de travail, programmes de rétention et de reconnaissance et de la formation en entreprise. Il ne faut pas négliger aussi l'aspect innovation, avec les technologies numériques.»

- Mariella Collini