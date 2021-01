Un deuxième lieu d'accueil pour les gens en situation d'itinérance

Les gens en situation d'itinérance auront maintenant un deuxième endroit ou aller dormir.

C'est que le Centre d'hébergement La piaule à reçu l'autorisation d'utiliser le sous-sol de l'église Saint-Sauveur comme lieux de débordement.

La piaule s'attend à accueillir une quinzaine de personnes, et ce dès 19h30 ce soir (mercredi).

Stéphanie Quesnel, directrice générale de la Piaule, nous explique comment la répartition sera faite.

«On a préétablit une certaine liste de personne qu'on a consultée et que l'on va diriger directement là-bas pour justement éviter déplacements durant la soirée. On va donc cibler des gens d'avance tout en étant ouvert et sachant qu'il va peut-être y avoir des gens qui vont se présenter sur place.»

-Stéphanie Quesnel, directrice générale de la Piaule