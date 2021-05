Un guide des droits des usagers des services de santé

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) lance un guide regroupant les droits et les responsabilités des usagers.

Ce document présente 16 droits reconnus aux usagers incluant le droit de porter plainte.

Il est bâti par un comité regroupant plusieurs intervenants dont des membres du comité des usagers du centre intégré du comité de résidents et du personnel du CISSS-AT.

«Si on veut que les usagers fassent valoir leurs droits et qu'ils respectent leurs obligations, ils doivent les connaître. C'est la base. Je pense qu'on a maintenant un outil qui est régional, qui est clair et simple. Je pense que ça va vraiment aider la population.»

-Julie Lahaie, commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISSS-AT