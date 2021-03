Un homme meurt dans un accident de la route sur la 397

Un homme a perdu la vie dans un accident de la route sur la 397, à Val-d'Or.

Deux véhicules sont entrés en collision vers 10h00, après une perte de contrôle.

La victime a d'abord été transportée à l'hôpital, mais a succombé à ses blessures.

Une autre personne a été blessée gravement, mais on ne craint pas pour sa vie.

«Un policier en enquête des collisions s'est rendu sur place afin d'éclaircir les causes et circonstances entourant la sortie de route. Les conditions météo et routières pourraient avoir contribuer à la perte de contrôle du véhicule.»

- Anik Lamirande, agente au service des communications de la SQ