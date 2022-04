Un incendie jette une famille à la rue à Val-d'Or

L'incendie survenu tôt samedi matin à Val-d'Or jette une mère monoparentale et deux enfants à la rue.

Le feu, toujours considéré suspect par les services d'urgence, s'est déclaré à 6h00 du matin sur la 2è Avenue, en plein centre-ville de Val-d'Or.

Personne n'a été blessé, mais l'immeuble à logement est une perte totale.

Les pompiers ont été en alerte générale une bonne partie de la journée pour protéger les bâtiments avoisinants.

Megane Chartier est une amie de la mère de la famille qui restait dans le haut de l'immeuble, avec ses deux jeunes enfants. Elle a lancé une campagne de sociofinancement pour amasser de l'argent ainsi que des vêtements et des jouets.

«Ça serait un plus d'avoir des dons de couches #4 pour sa petite fille et des couches #5-6 pour son garçon, et de lingettes. Il manque aussi de jouets.»

- Megane Chartier, amie de la famille