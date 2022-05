Un maître en jiu-jitsu brésilien à Val-d'Or

L'Abitibi-Témiscamingue compte un premier détenteur d'une ceinture noire en jiu-jitsu brésilien.

Le Valdorien Ralph David Jean-Pierre a atteint ce statut dans les derniers jours.

Ça arrive après dix ans d'efforts pour celui qui tient une école de cet art et de kick-boxing en ville.

L'homme de 43 ans admet que cette ceinture a une saveur particulière :

«Je me sens honoré et privilégié que mon sensei m'ait remis la ceinture. C'est une ceinture très respectée. Je suis content d'avoir été patient, d'avoir pris le temps de passer à travers les hauts et les bas. Je ne vais jamais arrêter, je suis toujours en train d'apprendre et de découvrir des nouvelles choses.»

- Ralph David Jean-Pierre