Un million d'onces pour Goldex depuis 2013

La minière Agnico Eagle atteint un plateau majeur à sa mine Goldex, à Val-d'Or.

Un million d'onces d'or ont été produites depuis le redémarrage de 2013.

Ce n'est pas banal après les événements difficiles de 2011.

Cette année-là, un affaiblissement de la masse rocheuse faisait craindre pour la sécurité des travailleurs, forçant même la fermeture de la mine.

«Pour un bâtisseur de mine, c'est une journée triste. On s'est investi dans notre personnel et pour la réputation en Abitibi. On ne voulait pas détruire 25 ans de travail avec un événement majeur.»

- Ebe Scherkus en 2011, président de l'époque