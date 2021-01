Un million et demi de dollars pour relancer le tourisme en Abitibi-Témiscamingue

Ottawa va investir un million et demi de dollars pour le tourisme chez nous.

La ministre du Développement économique Mélanie Joly en a fait l'annonce, précisant qu'il s'agit d'une aide pour aider un pan de l'économie durement touché par la crise sanitaire et que les impacts pourraient durer encore longtemps.

Amos pourra aller de l'avant avec son projet Anisipi, le Refuge Pageau pourra moderniser ses infrastructures et se mettre à jour sur le web, alors que le Festival se servira de l'argent pour les éditions 2021 et 2022 et pour se faire connaître hors du Québec.

Au total, plus de vingt emplois seront créés.

«L'Abitibi-Témiscamingue, c'est une région touristique importante. On sait que présentement, le secteur du tourisme va mal. C'est important d'être là et d'avoir des projets porteurs pour la relance, par la communauté. On veut aussi s'assurer d'arrêter de snober le secteur touristique et qu'on investisse comme on investirait dans un autre secteur de l'économie. Qu'on puisse diversifier l'économie, et ça passe par des investissements.» - Mélanie Joly, ministre du Développement économique du Canada

Le maire d'Amos, Sébastien D'Astous, garde encore un peu de secret autour du parc thématique sur l'eau :