Un mois d'août chargé pour la SOPFEU

La SOPFEU n'a pas eu un mois d'août de tout repos.

Les pompiers forestiers ont combattu 89 incendies ayant affecté 401,5 hectares (ha) de forêt, alors que la moyenne des dix dernières années pour un mois d’août est de 54 incendies et de 44,6 ha brûlés.

Malgré la foudre bien présente en août, soulignons que 84% des feux répertoriés pendant cette période sont de cause humaine, en majorité allumée par des feux de camp mal éteints et des articles de fumeurs.

La SOPFEU rappelle que la saison des feux de forêt n'est pas terminée et que les périodes de la chasse et de la fermeture des chalets sont favorables à l’éclosion de nouveaux incendies de cause humaine.