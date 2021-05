Un nouveau cas en Abitibi-Témiscamingue

Après plusieurs jours sans nouveau cas, la région enregistre une nouvelle infection.

Le CISSS-AT ignore pour le moment la source d’exposition de ce cas répertorié dans la MRC de la Vallée-de-l’Or.

Il y a maintenant quatre personnes toujours porteuses du virus chez nous.

La santé publique régionale rappelle qu'il est important de continuer à suivre les consignes sanitaires même si la région passera au palier jaune lundi.

Elle mentionne également qu'avec le changement de couleur il est encore plus important d'éviter les déplacements hors de la région.

«Les gens qui reviennent ou qui déménagent et qui arrivent de l'extérieur on leur demande de s'isoler pendant 14 jours parce que c'est la manière de pouvoir contenir une importation ou une réintroduction du virus et des variantes.»

-Dre Omobola Sobanjo, médecin-conseil en Santé publique