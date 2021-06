Un petit gars d'Amos dans la route du CH

La série Canadiens-Golden Knights commence ce soir à Vegas.

C'est la première fois depuis 2014 que Montréal atteint la demi-finale.

De son côté, Vegas, une équipe qui n'a que quatre ans, en est à une troisième série du genre.

L'Amossois Nicolas Roy a donné ses impressions à Noovo Info entre la série contre Colorado et celle contre Montréal :

«Ça été une grosse série et on est vraiment contents d'être sortis de là victorieux contre une grosse équipe. Affronter le CH, ça va être spécial. C'est l'équipe que j'ai suivie pendant mon enfance. Ça va être excitant, on est chanceux de jouer en demi-finale.»

- Nicolas Roy