Un peu moins d'étudiants au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue

L'effectif étudiant est en baisse au Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue.

Il y a, pour la session automne 2021, 1 978 inscriptions.

C'est 7% de moins qu'il y a un an.

Les programmes les plus touchés sont sciences humaines, arts visuels, soins infirmiers et techniques de comptabilité et de gestion.

En revanche, les inscriptions ont bondi en techniques de pharmacie, en accueil autochtone et en technologies de maintenance industrielle.

À noter que la baisse d'effectif touche Rouyn-Noranda et Val-d'Or, alors qu'on note une hausse d'étudiants au campus d'Amos.