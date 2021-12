Un premier but pour Lauzon avec le Kraken

Le hockeyeur valdorien Jérémy Lauzon brise la glace et marque son premier but avec le Kraken de Seattle.

L'athlète de 24 ans a marqué d'un bon tir des poignets dans la défaite des siens hier contre Philadelphie.

Malgré une saison de hauts et de bas, Lauzon demeure utile au Kraken. Il est le 2e joueur le plus utilisé de l'équipe à court d'un joueur, il est troisième dans les mises en échec et est le joueur le plus puni de la formation.

Lauzon écoule la dernière année de son contrat.