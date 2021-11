Un premier conseil municipal depuis l'élection à Val-d'Or

Le conseil de ville de Val-d'Or se réunit une première fois depuis l'élection ce soir (lundi).

Ce sera tout nouveau pour cinq conseillers fraîchement élus, mais aussi pour la nouvelle mairesse, Céline Brindamour.

Assermentée officiellement vendredi, elle a eu le temps de se promener dans les différents services de la ville.

«Il y a beaucoup de choses à faire et à apprendre. Je prends tout mon temps et c'est bien important. On veut voir le fonctionnement de la ville et le rôle de tous. Lundi, c'est le grand jour, il faut enligner ça comme faut.»

- Céline Brindamour