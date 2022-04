Un printemps dur pour les agriculteurs

Des agriculteurs de la région ont le souffle court.

Le prix de presque tout a bondi, la météo rend les choses difficiles, bref, pour une entreprise comme Les jardins Tomates & Camomille, qui produit une quarantaine de légumes différents à Montbeillard, c'est une situation délicate.

Dans une publication sur Facebook dans les derniers jours, la compagnie a indiqué que le prix de certains équipements a doublé.

Les propriétaires ont demandé aux internautes et amoureux de l'agriculture locale de les encourager et de les faire connaître.

«Surtout nous, en Abitibi-Témiscamingue, en contexte nordique, c'est déjà assez contraignant. La saison n'est pas longue, nos coûts de production sont plus élevés qu'un peu partout et là, on ajoute des couches de difficulté. Le soutien de la communauté, c'est d'être présents aux marchés publics. S'abonner aux paniers, c'est déjà un pas énorme de voir l'engagement des gens envers les producteurs locaux.»

- Kamylle Béchard-Plourde, copropriétaire de l'entreprise Les jardins Tomates & Camomille