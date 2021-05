Un printemps hâtif, une bonne affaire?

Le printemps hâtif a plu à bien des humains cette année, mais qu'en est-il des animaux?

La fonte des neiges plus tôt qu'à l'habitude et les premières grosses températures auront eu quels effets sur la faune et la flore?

On a posé la question au biologiste du ministère des Ressources naturelles et de la Faune en Abitibi-Témiscamingue, Jean Lapointe.

Selon lui, en général, c'est positif :

«On vérifie la fate de fonte des glaces sur le lac Noranda depuis 1972 et c'est parmi les plus hâtifs depuis. Pour la plupart des espèces, c'est bon. Ça permet d'avoir un hiver moins long et l'hiver c'est la période critique pour la plupart des espèces.» - Jean Lapointe, biologiste du ministère des Ressources naturelles et de la Faune en Abitibi-Témiscamingue

Il y a cependant des exceptions :

«L'orignal, quand c'est trop hâtif, il va vivre des grandes chaleurs plus tôt. Ça l'oblige à se réfugier sous les conifères pour avoir moins chaud. Les ours, le plus gros problème, c'est s'il y a des gels au mauvais moment, par exemple quand les arbres sont en fleurs. Si les fleurs gèlent, il y a moins bonne production de petits fruits.» - Jean Lapointe

Jean Lapointe nous dit comment l'humain peut aider l'animal présentement :

«Il n'y a pas grand-chose à faire pour contrer les effets, sauf pour les oiseaux qui arrivent en migration chez nous. Quand il y a de la neige et du gel, ils doivent se réchauffer, ils ont besoin d'énergie. Ils ne peuvent pas compter sur la nourriture en forêt, il n'y en a pas beaucoup de disponible. De tenir les mangeoires pleines, c'est très prolifique.» - Jean Lapointe

Pour ceux qui se posent la question, le printemps hâtif n'a pas réellement d'impact sur l'abondance des moustiques ou mouches cet été.