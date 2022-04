Un prof de l'UQAT parmi les plus influents

Le professeur de l'UQAT Yves Bergeron est parmi les scientifiques les plus influents au monde.

Il excelle notamment dans le domaine de l'écologie et de l'évolution.

Dans sa carrière, il compte plus de 600 publications scientifiques et a été cité plus de 33 000 fois dans d'autres articles.

Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada en écologie et en aménagement forestier durable est classé 72 des 1000 meilleurs chercheurs au monde selon research.com.

Yves Bergeron est associé à l'UQAT depuis 1996. C'est un doctorant en sciences biologiques.