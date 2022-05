Un responsable du Bureau de projet dans les prochains jours?

Le ministère des Transports pourrait nommer dans les prochains jours un responsable du Bureau de projet de la route 117.

Ce sera un moment attendu, plus d'un an après l'annonce du gouvernement de mettre en place une structure pour améliorer la sécurité et la fluidité du plus important axe routier de l'Abitibi-Témiscamingue.

«On aura une personne en place et attitrée, c'est majeur. Cette personne va travailler en fonction de ça, améliorer la route 117, surtout la problématique entre Rivière-Héva et Val-d'Or.» - Pierre Dufour, ministre régional

L'affichage du poste pour l'ingénieur responsable au bureau de la sécurisation de la route 117 est imminent.