Un service d'accompagnement et de dénonciation du racisme

Val-d'Or lance un service d'aide et d'accompagnement dans la lutte au racisme.

Dès maintenant, quelqu'un victime d'un acte déplacé peut le faire savoir pour faire évoluer la société.

C'est une des avancées principales au plan d'action de Val-d'Or contre la discrimination.

Une fois un formulaire rempli, un processus s'enclenchera, avec de l'encadrement.

Chantal Lalonde, de la Maison le Nid, donne un exemple de ce qu'elle peut voir, ici à Val-d'Or :

«Je ne sais pas combien de fois j'ai vu des femmes essayer de se trouver un logement et, comme elles avaient un nom autochtone, ah ben là, le loyer était déjà loué. Puis, si moi ou une collègue on rappelait deux minutes plus tard, là, pas de problème, il était disponible.»

- Chantal Lalonde