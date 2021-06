Un seul nouveau cas de covid-19 chez nous

L'Abitibi-Témiscamingue recense un seul nouveau cas de covid-19 au cours des 24 dernières heures.

Le nombre de cas actifs demeure à 19 dont 17 sont situés à Rouyn-Noranda.

La région ne compte plus d'hospitalisation.

Avec la hausse des infections durant le week-end, le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, invite les citoyens à demeurer prudents.

«Ce n’est pas parce qu'on est en zone verte que le virus a pris des vacances et qu'il est disparu. Il faut respecter les mesures de distanciation et de port du masque. Présentement, on est autorisé à trois bulles ou dix personnes. On demande de la stabilité en se réunissant avec les mêmes personnes et de ne pas passer d'une bulle à l'autre.»