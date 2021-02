Un sondage pour les festivals et événements

La MRC de la Vallée-de-l'Or veut connaître les besoins des événements et festivals sur son territoire.

Les choses ont beaucoup changé en un an et le Service du développement local et entrepreneurial a besoin de données.

Un bref sondage est donc lancé pour les membres et responsables des comités organisateurs.

«On sent que les organisations sont frileuses d'engager des dépenses, de peur qu'il y ait une troisième vague. Tout le monde est sur le frein. Nous, on peut peut-être accompagner vers autre chose, dans une étude pour une version différente de votre festival. On peut aider, mais pour l'instant, on est tous au ralenti.» - Martin Ferron, préfet de la MRCVO

https://us7.list-manage.com/survey?u=080ceb89e7fa197dbd2cfd3fe&id=38a16575ca&fbclid=IwAR1RZ8s2N3TrCr-I9g8zu9KsqCUTq0NfN4VwZkkLLN94dTyHOg2WxevBfzI