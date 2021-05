Un surplus de 3,3M$ en 2020 à Val-d'Or

La Ville de Val-d'Or engendre un surplus de plus de 3,3M$ pour l'année 2020. Les revenus de la ville ont été plus élevés que les dépenses grâce à l'aide financière octroyée par le gouvernement du Québec afin d'atténuer les impacts de la pandémie.

Celle-ci a été versée sur deux ans, soit 2020 et 2021, mais à la demande de Québec, la Ville l'a comptabilisée au niveau des revenues de 2020. Des sommes seront utilisées au cours de l'année en cours.

Le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, nous mentionne les deux autres facteurs qui ont eu un impact.

«Les transactions immobilières sont plus importantes que ce qu'on avait prévu. Il y a donc un plus au niveau des droits de mutation. Il y a un plus de taxe au niveau des complémentaires pour la construction rénovation et il y a eu moins de dépenses dans certains services, dont sport et plein air et le culturel, étant donné qu'il n'y a pas eu de spectacle.»