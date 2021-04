Un surplus de 548 000$ à Malartic pour 2020

Malartic termine l'année 2020 avec un surplus de plus d'un demi-million de dollars.

La dette à long terme est passée à 18,7M$.

En 2020, Malartic a installé une borne de recharge électrique au Centre Michel-Brière, puis a remplacé le gazon synthétique d'un court de tennis, avant de réparer le trottoir au bureau de poste.

«C'était une année rocambolesque, avec la pandémie, on a fait des coupures dans les opérations. On ne voulait pas se retrouver en déficit, avec moins d'entrées d'argent. Il n'y avait pas de service de la culture, des loisirs ou de théâtre Meglab. Les sommes mises de côté, cette année et dans les dernières, on va les réinjecter. On va faire la relance économique à notre niveau, notre grandeur.»

- Martin Ferron, maire de Malartic