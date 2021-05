Un trafiquant de cocaïne et de méthamphétamine arrêté à Macamic

Les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC d'Abitibi-Ouest ont arrêté un trafiquant de cocaïne et de méthamphétamine vendredi dernier à Macamic.

Les agents avaient reçu des informations du public sur les activités de l'homme 71 ans.

Lors de la perquisition de sa résidence sur la rue Principale, les policiers ont saisi plus de 400 comprimés de méthamphétamine, 50 grammes de cocaïne, plus de 3000 $, une camionnette de marque Dodge Ram 2011 en bien infractionnel et du matériel facilitant le trafic de drogue.

Suite à son arrestation et de son interrogatoire, il a été remis en liberté. Il devrait comparaître ultérieurement sous des accusations de trafic de cocaïne et de méthamphétamine.