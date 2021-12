Un tremblement de terre touche l'Abitibi-Témiscamingue

Un tremblement de terre d'une magnitude de 4.0 sur l'échelle de Richter a secoué l'Abitibi-Témiscamingue hier soir (mardi).

L'épicentre de l'événement survenu à 18h22 est dans le secteur de Preissac, près de la mine LaRonde d'Agnico Eagle.

Malgré l'ampleur de la secousse, la Sûreté du Québec ne déplore aucun dommage significatif en région.

«4.0, c'est un gros chiffre pour votre secteur. On s'attendait à ce que ce soit ressenti et ça été le cas à Val-d'Or et Rouyn-Noranda. On encourage les gens à visiter notre site Internet et nous donner des détails sur comment ils ont vécu ça, ça nous aide dans nos recherches.»

- Stephen Crane, chercheur à Ressources naturelles Canada