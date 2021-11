Un voyage de .500 pour les Foreurs

Les Foreurs rentrent de leur voyage avec trois points sur six.

Après une défaite en prolongation à Shawinigan et un revers de 4-1 à Drummondville, ils ont gagné 7-3 hier soir (dimanche) à Sherbrooke.

Philippe Cloutier a bloqué 44 rondelles, alors que le capitaine Justin Robidas a ajouté trois points à sa fiche (1-2).

«J'ai aimé notre gardien, il a fait des gros arrêts en première, ça nous a tenus dans le match. On a eu un excellent début de deuxième, quand Félix Paquet et Thomas Pelletier ont amené des rondelles au filet (et ont marqué). Ils récoltent un peu ce qu'ils sèment.»

- Maxime Desruisseaux, pilote des Foreurs