Une 38e campagne de collecte de fonds pour Centraide

Centraide Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec lance sa 38e campagne de collecte de fonds.

Les citoyens sont donc invités à faire des dons afin de supporter les gens dans le besoin.

Tout comme l'année dernière l'organisme ne se donne pas d'objectifs.

Malgré le succès que connaissent les campagnes depuis quelques années, la directrice régionale de Centraide, Mélanie Perreault souhaite rappeler le rôle de l'organisation.

«On veut que les gens comprennent que Centraide ce n'est pas seulement qu'un bailleur de fonds qui fait campagne pendant quelques mois et qui redistribue l'argent après. On fait un travail dans le quotidien et c'est notre travail d'avoir cette expertise-là au niveau du développement social et de se coller aux partenaires du milieu.»