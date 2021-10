Une activité hors du commun au Refuge Pageau

Que diriez-vous de dormir avec les loups?

C'est une activité possible au Refuge Pageau, à Amos.

Le lieu de réhabilitation pour animaux sauvages dans le besoin offre une expérience incomparable.

Vous pouvez louer un chalet sur l'immense terrain du Refuge, en pleine nature.

Comme l'explique la responsable des communications de l'organisation, Marie-Frédérique Frigon, c'est une activité bien spéciale qui est proposée :

«Quand on fait dodo là, on n'est vraiment pas loin de l'enclos des loups. Quand ils hurlent, on est dans le concert. Au petit matin, on va faire la visite à l'extérieur des heures d'ouverture. C'est un moment privilégié, avec un guide qui connaît bien l'endroit. C'est un moment magique.»

- Marie-Frédérique Frigon