Une Amossoise reçoit la médaille de l'Assemblée nationale.

Rose-Aimée Vallé reçoit cet honneur puisqu'elle a entre 1978 et 1993 accueilli plus d'une trentaine d'enfants de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

C'est la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais, qui a remis la médaille à madame Vallée qui était entourée de sa famille et ses amis.

Rose-Aimée Vallé nous explique pourquoi c'était important pour elle d'accueillir tous ces enfants au fil du temps.

«Parce que je trouvais qu'ils étaient dans le malheur et dans la misère aussi. Des fois, ils n'étaient vraiment pas bien où ils étaient et je trouvais qu'il avait besoin d'aide. J'aidais ces enfants-là du mieux que je pouvais. Je ne les mettais peut-être pas sur le bon chemin parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont devenir, mais j'essayais.»

La journaliste et autrice, Nancy Audet, a été hébergée par Rose-Aimé lorsqu'elle était petite et elle nous raconte le rôle qu'elle a eu sur son parcours.

«C'était quelqu'un qui nous rappelait qu'on était responsable de notre vie. Elle nous regardait dans les yeux et nous demandait ce que nous allions faire pour prendre notre vie en main. Ça, pour moi, ça l'a sonné fort dans mon coeur et des années plus tard, quand j'avais des moments plus difficiles c'est cette phrase-là qui résonnait et je m'accrochais.»