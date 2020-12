Une année à oublier pour le transport aérien régional

L'année 2020 n'aura pas épargné les services de transport aérien dans la région.

L'annulation de plusieurs voyages au mois de mars a parti le bal.

A suivi Air Canada qui, au début du mois de juillet, a décidé qu'elle ne desservirait plus l'aéroport de Val-d'Or.

Décision qui avait frustré plusieurs acteurs de la région.

Les commentaires du président de Tourisme Abitibi-Témiscamingue, Émilien Larochelle lors de l'annonce.

«Nous, on est en train de travailler et on investit dans la relance de notre industrie. Eux, ils ne font pas leur part. C'est quelque chose qui est inacceptable. Je suis outré et en colère. On a fini de marcher à quatre pattes devant ces gens-là.»

-Émilien Larochelle