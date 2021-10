Une autre grève dans des CPE de l'Abitibi-Témiscamingue

Neuf CPE de notre région sont inaccessibles aux parents pour deux jours.

Les éducatrices de la CSN sont en grève.

Elles demandent de meilleures conditions, non seulement au niveau salarial, mais en général dans la convention collective.

Les travailleuses sont sans contrat de travail depuis plus de 18 mois.

Les CPE affiliés à la CSN :

- Vallée des loupiots de Val-d'Or

- Fleurs et miel de Rouyn-Noranda

- Bonnaventure de Rouyn-Noranda

- Petits chatons de La Sarre

- Bambin et câlin de Malartic

- Au village des petits lutins de Lorrainville

- P'tits maringouins de Matagami

- Cannelle et pruneau de Témiscaming

- Pidaban de Témiscaming First Nation