Une (autre) grosse nouveauté pour le trafic à Val-d'Or

La face ouest de Val-d'Or va encore changer des prochains jours.

La Ville s'apprête à inaugurer le prolongement du boulevard Forest.

Il ne reste qu'une couche d'asphalte à faire.

Il sera alors possible d'éviter le coin 3è Avenue - Rue Giguère, très achalandé.

«Aussitôt qu'on a ouvert la voie de contournement sud, on a enlevé du trafic lourd de la 3e Avenue. Là, Forest va encore contribuer à désengorger le secteur du McDo et du St-Hubert. Ça redistribue le trafic et ça va nous permettre de développer la rue Giguère, d'abord entre Forest et Duchesne, puis entre Duchesne et Marcoux.»

- Pierre Corbeil, maire sortant de Val-d'Or