Une belle découverte à la mine Kiena

Une nouvelle source d'or de haute qualité a été découverte à la mine Kiena de Val-d'Or.

Le dernier forage effectué par la mine a permis de percer les parois de la zone Kiena Deep A.

Cette découverte s'ajoute à celle annoncée en décembre pour laquelle une étude de préfaisabilité est en cours.

« Un plus un égal trois. C'est certains que toute découverte additionnelle en plus des ressources existantes va rendre le projet encore plus intéressant.»

Les prochains mois seront fort occupés pour la minière.

«Cette année, on a un programme d'exploration d'environ 16M$ à la surface et sous terre. On a présentement deux foreuses à la surface et sept sous terre. On poursuit l'exploration du site Kiena.»

-Marc-André Pelletier, chef des opérations de la Mine d'or Wesdome