Une belle nouveauté au Mont-Vidéo pour la saison

Le Mont-Vidéo de Barraute se prépare pour sa prochaine saison.

Les canons à neige sont en place et n'attendent que des températures de -10 degrés ou plus froides pour faire leur travail.

La période de prévente des laissez-passer de saison tire à sa fin et est un succès.

Un peu comme les activités de plein air d'été, le ski et la planche ont la cote chez nous.

La direction saisit d'ailleurs la balle au bond pour attirer une clientèle nouvelle de skieurs et de planchistes.

«Cette année, on a ajouté un parc pour débutants avec des petits modules. Ce sera ouvert aux débutants au parc à neige. Ce sont des petits sauts sur des petits modules, pas plus hauts qu'un pied. Souvent, pour apprendre, c'est parfait. Ça fait moins mal quand on tombe que de le faire sur un gros module.»

- Christine Martineau, directrice générale du Mont-Vidéo