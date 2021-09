Une bonne note pour une, moins bonne pour l'autre

La députée de Québec solidaire Manon Massé est impressionnée par sa collègue de notre région.

Selon elle, la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, fait de l'excellent travail.

De passage chez nous, Manon Massé a parlé d'un atout pour son parti :

«Émilise, si elle n'était pas au Parlement à Québec, on n'entendrait pas souvent parler de l'Abitibi-Témiscamingue. Émilise, c'est une féroce défenseur de sa région. On est super contente de son travail. Elle sait être frontale ou collaboratrice lorsque nécessaire. Elle a beaucoup de talent, on est content qu'elle joue dans notre équipe.»

Manon Massé n'a pas été aussi élogieuse envers le ministre régional, le caquiste Pierre Dufour, qui est aussi ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs :

«On ne sent pas qu'il joue son rôle de protéger la forêt, il est plus un allié des forestières. Les aires protégées où il permet des coupes, c'est des accès au territoire pour les gens et ça diminue les gaz à effet de serre. On est en 2021 et monsieur Dufour gère le Québec comme dans un autre siècle.»

- Manon Massé