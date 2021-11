Une campagne électorale inhabituelle à Val-d'Or

La campagne électorale municipale tire déjà à sa fin et les candidats en sont à leurs dernières cartes.

À Val-d'Or, les dernières semaines ont été relativement calmes.

Il n'y a eu qu'un débat et les candidats, en général, n'ont pas cherché la controverse depuis le début.

L'aspirante mairesse Céline Brindamour est en politique depuis plus de deux décennies. Elle connaît la chanson et a l'expérience des campagnes.

Elle admet que cette année, avec la crise sanitaire, c'était différent :

«On travaille sur le terrain. On a planifié des rencontres dans les commerces, qui nous ont invités à aller voir leurs employés. On donne de l'information sur les réseaux sociaux. On fait tout ce qu'il possible de faire en temps de pandémie.»

- Céline Brindamour