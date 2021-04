Une chaire de l'UQAT pour les mines intelligentes

L'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue lance une Chaire institutionnelle en développement de nouvelles technologies.

La Chaire, qui est un outil de promotion, veut développer les communications et l'automatisation dans les mines intelligentes du futur.

Les travaux vont renforcer les études en communications souterraines et, c'est à souhaiter, donner aux mineurs une sécurité sans faille avec la radiolocalisation.

Les mines du Québec et du Canada ont du retard sur d'autres pays dans ce domaine, dont la Chine et l'Australie.

«De nouvelles normes de sécurité et de rentabilité feraient passer à l'ère de la mine intelligente. L'automatisation via un système performan de communications comme le 5G, devrait offrir à l'industrie minière québécoise des possibilités sans précédent pour améliorer la gestion de la production et de la sécurité.»

- Mourad Nedil, responsable de la Chaire et professeur