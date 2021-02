Une classe de 6e année lance sa radio étudiante

Une enseignante de 6e année à l'école Notre-Dame-de-Protection à Rouyn-Noranda a trouvé un moyen original pour divertir ses élèves de 6e année tout en développant leurs aptitudes.

Marie-Pier Béchard lance avec ses élèves les balados Big Bang Radio.

Le contenu de ceux-ci sera conçu et produit par les élèves.

L'enseignante trouvait que les étudiants avaient beaucoup de choses à dire et de points de vue qui méritent d'être partagés.

Évidemment, il y a des bienfaits pédagogiques.

«La communication orale est très présente puisqu'on parle et qu'il faut faire attention à comment on s'exprime. Il faut s'assurer que nos sujets sont corrects. L'écoute est aussi importante pour bien être à l'écoute des autres et le français écrit est important lorsqu'on envoie des courriels pour recevoir des invités.»

- Zoé Asselin, étudiante de la classe de Madame Béchard