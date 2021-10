Une conseillère municipale de 18 ans en Abitibi

La moyenne d'âge du conseil municipal de Saint-Félix-de-Dalquier risque de grandement diminuer à partir du 7 novembre.

Maude Coulombe, qui a eu 18 ans dans les derniers jours, est élue au poste de conseillère municipale.

Elle est assurément une des plus jeunes personnes à occuper un poste puisque la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités oblige que les candidats soient âgés de 18 ans ou plus en date du 7 novembre.

Maude se dit fière de ce qu'elle réalise et qu'elle n'avait pas pensé à tout ça lors de son élection par acclamation.

Elle nous explique ce qui l'a encouragée à se lancer en politique malgré son jeune âge.

«Je voyais qu'il y avait beaucoup de jeunes familles qui venaient s'installer à Saint-Félix. Je trouvais donc important qu'il ait des jeunes qui travaillent dans la politique pour apporter des suggestions pour les plus jeunes et pas seulement pour les adultes. Je veux qu'il y ait plus de variété.» -Maude Coulombe

Le poste de mairesse n'est pas dans la mire de la jeune conseillère.

«Je ne penserais pas me rendre jusque là. J'aime aider ma communauté, mais j'ai d'autres plans pour ma carrière. Cependant, je compte continuer dans la politique comme conseillère.» - Maude Coulombe

Maude Coulombe croit que pour intéresser les jeunes à la politique, les élus doivent aller voir les personnes où elles sont comme dans les parcs.