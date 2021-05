Une cure de rajeunissement à la polyvalente La Forêt

Le Centre de services scolaire Harricana va donner tout un coup de barre à son département pour élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Un vaste projet est en branle et va durer deux ans.

L'appel d'offres se termine sous peu pour les contracteurs intéressés.

Les installations actuelles datent de 1974.

La liste de chose à faire est longue, incluant le réaménagement intérieur des locaux, le remplacement du mobilier, l'ajout de pont-roulant pour les déplacements et le remplacement de la ventilation, entre autres.

«C'est un grand pas en avant pour donner des installations convenables et sécuritaires, à la fois pour le personnel et les usagers. C'est un rattrapage qu'on était dus. Ça fait plusieurs années que je travaille avec les dames pour monter le projet. Elles sont tellement dévouées qu'elles méritent ça. Les clients et leurs parents vont vraiment apprécier.»

- Ignace Speybrouck, coordonnateur aux ressources matérielles au Centre de services scolaire Harricana