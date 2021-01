Une défaite dure à avaler pour Jakob Pelletier

La défaite du Canada en finale du Championnat mondial de hockey junior est difficile à avaler pour Jakob Pelletier.

Le capitaine des Foreurs précise que tous les efforts faits dans les semaines précédentes étaient faits en prévision de ce match ultime.

Le processus particulier auquel les joueurs ont dû se soumettre tout au long du tournoi ajoute à la déception.

«Ça faisait 51 jours qu'on était ensemble. Sur ça, il y en a environ 20 qu'on était confinés. Chaque jour, on se parlait et on faisait des activités d'équipe ce qui fait qu'à la fin on était vraiment soudé. Le fait de ne plus se voir aussi du jour au lendemain ça rend la chose plus difficile.»

-Jakob Pelletier