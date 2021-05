Une école de Val-d'Or incapable de remplacer un professeur

Des élèves de l'école intégrée d'Or-et-de-Champs n'auront plus de cours d'anglais pour le restant de l'année. C'est parce que la direction n'arrive pas à trouver quelqu'un pour remplacer un professeur qui doit s'absenter.

Après de longues et nombreuses recherches, la direction a pris la décision de remplacer les cours d'anglais par des cours d'éducation physique afin que les élèves bougent d'avantage.

Stéphanie Mailhot, directrice de l'école intégrée d'Or-et-de-Champs, est confiante que les élèves vont tout de même avoir les compétences nécessaires.

Cette situation démontre l'importante pénurie de main-d'oeuvre qui touche le monde de l'enseignement.

«Je pense que c'est un enjeu de taille pour le gouvernement, mais pour l'ensemble de la population également. C'est une profession très importante et on doit mettre en place des facteurs d'attraction et de rétention. On doit valoriser cette profession-là.»

-Stéphanie Mailhot, directrice de l'école intégrée d'Or-et-de-Champs