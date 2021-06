Une exposition sur les 100 ans de la CSN

La Confédération des syndicats nationaux (CSN) célèbre ces 100 ans cette année.

Pour l'occasion des expositions sont installées dans 13 régions, dont l'Abitibi-Témiscamingue.

En se rendant au parc Bérard, à Val-d'Or, les citoyens pourront, par le biais de panneaux, en apprendre sur le passé de cette organisation et les syndicats.

L'objectif de cette célébration est de rendre hommage aux travailleurs.

«Peu importe le domaine, ils ont contribué à leurs façons à forger l'identité que nous avons aujourd'hui en tant que société. Tout les aspects du quotidien qu'on tient parfois pour acquis, comme le régime d'assurance maladie et le congé parentaux, sont des gains qui ont été faits suite à des luttes faites par les syndicats, mais d'abord et avant tout par les individus.»

Félix-Antoine Lafleur espère que l'exercice soit refait dans 100 ans.

«Dans 100 ans, ça serait très intéressant que les futures générations se penchent sur ce qui s'est passé à notre époque et qu'ils se disent fier de nos réalisations comme on l'est aujourd'hui.»