Une grève en CPE nécessaire, dit le syndicat

Les parents de dix CPE de la région ont dû improviser aujourd'hui (vendredi).

La CSN a pris la première journée de grève de son mandat de dix.

Des manifestations ont eu lieu dans les villes touchées et devant les bureaux des élus.

Les salaires sont jugés trop bas pour les éducatrices, qui sont sans contrat de travail depuis 18 mois. Leur salaire serait inéquitable par rapport au même travail fait en garde scolaire.

Elles estiment que de meilleures conditions vont mener à plus d'embauches et, ultimement, à de meilleurs services aux enfants.

«Il y a un mouvement de société qui doit être reconnu. On met beaucoup d'emphase sur le milieu scolaire, mais il y a énormément de grands enjeux qui se jouent entre 0 et 5 ans. Il y a de plus en plus d'enfants à besoins particuliers qu'on constate les défis et ce qu'on peut faire entre 0 et 5 ans, c'est magique. Là, c'est le temps dans les CPE de réagir et d'investir.»

- Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN