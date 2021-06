Une grosse année en vue pour une chaire de l'UQAT

L'année 2021-2022 devrait être fort importante pour la Chaire en aménagement forestier durable UQAT-UQAM.

Depuis 20 ans, l'entité de recherche et de formation travaille à la mise en place de nouvelles politiques sur l'aménagement durable des forêts.

Elle vise aussi de nouvelles approches sylvicoles.

Cotitulaire de la Chaire, le professeur Pierre Drapeau explique que les travaux menés ici sont plus importants que jamais :

«Au fil des ans, ces travaux-là ont permis de consolider notre analyse et notre compréhension des relations entre les organismes vivants et la forêt. Les projets de recherche traitent de questions reliées au maintien de la biodiversité qui vont des petits organismes cryptiques aux organismes plus visibles comme le caribou des bois.»

- Pierre Drapeau