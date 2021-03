Une guerre de la 117 un mercredi soir

Foreurs et Huskies s'affrontent peut-être pour la dernière fois ce soir (mercredi).

C'est dans l'environnement protégé de Val-d'Or.

Le match est prévu à 19h00.

Les deux clubs se sont affrontés vendredi et c'est le vert et or qui a gagné, en surtemps.

«C'est un défi d'être constant. Que tu sois NHL, junior majeur ou midget AAA, la constance sur 60 minutes, c'est énorme. Ça part mentalement, être positif et se concentrer sur un shift à la fois. C'est notre plus gros défi à l'heure actuelle.» - Danie Renaud, instructeur-chef des Foreurs

Les Huskies ont effectué une belle remontée pour gagner mardi soir.