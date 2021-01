Une longue pause avec des bénéfices pour les Huskies et les Foreurs

Est-ce que la longue pause de presque deux mois dans la LHJMQ pourrait avoir du positif pour nos équipes régionales?

La ligue a arrêté ses activités pour laisser passer la tempête de la pandémie et elle espère être repartie pour de bon, avec un système de bulles pour commencer.

L'entraîneur-chef des Foreurs, Daniel Renaud, en a parlé ce matin dans le Boost :

«La mauvaise nouvelle pour les joueurs, c'est que quand tu ne joues pas, tu pratiques tous les jours. Les joueurs en ont sué un coup. Et leur éthique de travail est irréprochable.»

Le pilote des Huskies, Mario Pouliot, aussi de passage dans le Boost :

«Être sur la glace tous les jours nous permet de voir la progression et leur développement. Même chose pour le hors glace, c'est positif. De pouvoir jouer maintenant, on est chanceux, on est privilégiés.»

- Mario Pouliot