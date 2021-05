Une manifestation contre GNL à Val-d'Or

Une dizaine de personnes se sont réunies, cet après-midi (vendredi), devant les bureaux du ministre régional, Pierre Dufour, afin de manifester contre le projet GNL Québec.

Cette manifestation s’inscrit dans le cadre d’une journée d’action de la coalition étudiante Arrêtons GNL, où des étudiants ont manifesté aux quatre coins du Québec.

Selon eux, le gouvernement tarde à se prononcer sur le dossier.

«C'est un projet qui n'a pas l'acceptabilité sociale. On veut rappeler au gouvernement qu'on est en défaveur du projet et qu'il doit prendre position. On demande à ce qu'il rejette le projet comme les autres partis de l'opposition.»

-Daphnée Perron-Cordero, présidente de l’Association générale étudiante de l’UQAT