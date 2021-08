Une nouvelle aire de jeux au sentier de la nature à Rivière-Héva

Le comité du sentier de la nature de Rivière-Héva augmente son offre d'activité.

Une nouvelle aire de jeux ainsi qu'une cabane sont ajoutées.

Le cout des installations est estimé à près de 25 000$.

Le président du comité , Robert Paquin, nous explique l'objectif derrière cette initiative.

«L'objectif, c'est d'avoir un plus grand nombre d'enfants qui puissent venir s'amuser. On voulait le faire loin du chemin qui est passant afin que ce soit sécuritaire pour les enfants et les parents.»